Суперечка навколо Кашміру: Пакистан скасовує транспортний зв’язок із Індією

Пакистан заявляє, що через суперечку навколо Кашміру скасував транспортний зв’язок із Індією.

10 серпня представник пакистанської корпорації з розвитку туризму Аршад Алі повідомив агентству Reuters, що уряд припиняє рух автобусу, який шість разів на тиждень їздив із пакистанського Лахора до індійського Нью-Делі.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Міністр закордонних справ країни Шах Махмуд Куреші заявив, що Пакистан посилить дипломатичні зусилля для того, щоб запобігти скасуванню особливого статусу Кашміру.