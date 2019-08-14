Прем’єр-міністр Пакистану відвідає пакистанську частину Кашміру

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан проведе День незалежності країни 14 серпня в підпорядкованій Ісламабаду частині Кашміру. Кілька міністрів супроводжуватимуть Хана в місті Музаффарабад, де проведуть «конференцію всіх партій».

Одноденний візит прем’єр-міністра відбувається на наступний день після того, як Пакистан закликав провести термінове засідання Ради безпеки ООН. Ісламабад прагне міжнародної реакції на ухвалене 5 серпня рішення Індії позбавити автономії контрольовані Делі регіони Джамму та Кашмір. Влада Пакистану вважає, що цей крок, який супроводжувався діями сил безпеки і запровадженням комендантських годин, загрожує міжнародному миру та може призвести до етнічних чисток та геноциду в регіоні, де більшість складають мусульмани.

Індійський уряд заявив 13 серпня, що полегшує режим у Гімалайському регіоні «поетапно» – після того, як влада Індії вдалася до відключення мобільних, наземних та інтернет-мереж. У зверненні до нації 8 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що цей крок дозволить Делі позбутися регіональних «тероризму та сепаратизму».

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші в своєму листі до Ради безпкки засудив «недавні агресивні дії» індійського уряду, заявивши, що вони «навмисне підривають міжнародно визнаний суперечливий статус Джамму та Кашміра».