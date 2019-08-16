Пакистан: чотири людини загинули, близько 20 поранені через вибух у мечеті

Чотири людини загинули, близько 20 поранені через вибух у мечеті на південному заході Пакистану, повідомила поліція.

Серед загиблих був імам мечеті, яка розташована у 25 кілометрах від міста Кветта.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух у провінції Белуджистан, у якій останнім часом відбулася низка нападів: у липні п’ять людей загинули (включно з двома поліцейськими), 27 отримали травми унаслідок вибуху біля поліцейської станції у Кветті. За кілька тижнів до того стався аналогічний напад, унаслідок якого загинули дві людини.

У Белуджистані відбуваються невеликі повстання сепаратистів, які вимагають більшої автономії і більшої частки природних ресурсів регіону.

Також провінція є ключовою для Китайсько-пакистанського економічного коридору. Він має на меті з’єднати китайську західну провінцію Сіньцзян із пакистанським портом Ґвадар. Цей коридор надає Пекіну доступ до Аравійського моря.