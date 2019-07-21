Пакистан: внаслідок двох нападів загинули 8 людей

В Пакистані внаслідок двох нападів загинули вісім людей. Про це повідомили у місцевій поліції.

Зазначається, що спочатку нападники обстріляли поліцейську дільницю, а потім підірвали вхід до лікарні, куди привезли поранених.

Як розповів місцевій службі Радіо Свобода Салім Ріаз, бойовики на мотоциклах обстріляли поліцейських на КПП, а після цього смертниця підірвала себе на вході в лікарню.

Серед загиблих – четверо поліцейських. Ще близько 30 людей поранено.

Медики повідомили, що кількість загиблих може зрости.

Наразі відповідальність за напади на себе не взяла жодне угруповання.