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21 Липень 2019, Київ 14:44
Новини | Події

Пакистан: внаслідок двох нападів загинули 8 людей

Жертвами нападу стали вісім людей (Ілюстраційне фото)

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В Пакистані внаслідок двох нападів загинули вісім людей. Про це повідомили у місцевій поліції.

Зазначається, що спочатку нападники обстріляли поліцейську дільницю, а потім підірвали вхід до лікарні, куди привезли поранених.

Як розповів місцевій службі Радіо Свобода Салім Ріаз, бойовики на мотоциклах обстріляли поліцейських на КПП, а після цього смертниця підірвала себе на вході в лікарню.

Серед загиблих – четверо поліцейських. Ще близько 30 людей поранено.

Медики повідомили, що кількість загиблих може зрости.

Наразі відповідальність за напади на себе не взяла жодне угруповання.

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