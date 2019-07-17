У Пакистані арештували лідера радикальних ісламістів, підозрюваного до нападів у Мумбаї в 2008 році

Влада Пакистану заявила про арешт лідера радикальних ісламістів, обвинуваченого в організації нападів 2008 року в Мумбаї, в результаті яких загинули 166 людей.

Хафіза Саїда заарештували напередодні планованої зустрічі прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана з посадовцями США у Вашингтоні. Перед переговорами Хан обіцяв розправитися з бойовиками.

За повідомленнями, Саїда заарештували неподалік центрального пакистанського міста Гуджранвала і був звинувачений за статтею про «фінансування заборонених рухів».

США та Індія звинуватили Саїда в тому, що він допоміг спланувати напади десятьох бойовиків на два готелі, єврейський центр і залізничний вокзал в Мумбаї. Облога тривала кілька днів, загинули понад півтори сотні людей.

Індія звинуватила Пакистан в сприянні організації нападів за співпраці з Саїдом, який очолює організацію «Джамаат-уд-Дава», що називає себе благодійною. Представники США кажуть, що ця група є осередком забороненого пакистанського угруповання «Лашкар-е-Тайба».

Пакистан і «Джамаат-уд-Дава» заперечили причетність до нападів у Мумбаї.

США оголосили Хафіза Саїда терористом і запропонували 10 мільйонів доларів за інформацію, яка б призвела до його арешту і засудження. Вашингтон давно звинувачує Пакистан у покриванні груп бойовиків, що воюють на території Індії і Афганістану. Ісламабад це заперечує.