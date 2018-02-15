У Пакистані заборонили діяльність двох благодійних організацій

Влада Пакистану заборонила діяльність двох благодійних організацій за підозрою у зв’язках із лідером ісламістів Хафізом Саїдом. Як повідомили місцеві ЗМІ 14 лютого, під заборону потрапили організації «Джамаат-уд-Дава» та фонд «Фалах-і-Інсаніат», які, за даними США та Індії, були у зв’язках з терористичним угрупованням Саїда, причетного до нападу в Мумбаї в 2008 році, коли загинули 166 людей.

Повідомляється, що банківські рахунки цих організацій заморожені.

Оголошений ООН «терористом» Хафіз Саїд є засновником екстремістського угруповання «Лашкар-е-Тайба», хоча сам Саїд заперечує причетність до будь-яких збройних угруповань.