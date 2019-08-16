У Кашмірі тривають сутички протестувальників із поліцією напередодні засідання Ради безпеки ООН

Сотні протестувальників у провінції Кашмір беруть участь у сутичках із поліцією під час акцій 16 серпня навіть попри заяви Нью-Делі про готовність полегшити обмеження, накладені на регіон.

Після п’ятничної молитви учасники мітингів вийшли на вулиці головного міста регіону Срінагару з зеленими ісламськими прапорами та плакатами з гаслами «Зупиніть геноцид у Кашмірі, світе, прокинься».

Дехто з мітингувальників кидав каміння та бився з представниками безпекових служб, які, зі свого боку, застосовували сльозогінний газ та травматичну зброю. Повідомлень про поранених наразі немає.

Також відомо про спалахи протистояння в інших районах провінції.

Водночас очільник штату Джамму і Кашмір Субрахманьям заявив, що влада відновить телефонне сполучення в Кашмірі ввечері 16 серпня. Він не уточнив, чи йдеться також про мобільний зв’язок та інтернет.

Водночас прем’єр-міністр сусіднього Пакистану Імран Хан обговорив ситуацію в Кашмірі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні засідання Ради безпеки ООН.

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Засідання буде присвячене ситуації в переважно мусульманському Кашмірі, який межує з Пакистаном.

«Сьогодні (Хан – ред.) розмовляв із президентом Трампом. Сторони обмінялися поглядами а ситуацію в регіоні та зокрема у окупованому Кашмірі», – заявив під час пресконференції в Ісламабаді міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреши.

Нью-Делі відрядив ще 10 тисяч військових до регіону, побоюючись подальших заворушень, на додачу до півмільйона тих, що вже перебувають на цій території.

5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статуспідконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Влада Пакистану вважає, що цей крок, який супроводжувався діями сил безпеки і запровадженням комендантських годин, загрожує міжнародному миру та може призвести до етнічних чисток і геноциду в регіоні, де більшість складають мусульмани.

Індійський уряд заявив 13 серпня, що полегшує режим у Гімалайському регіоні «поетапно» – після того, як влада Індії вдалася до відключення мобільних, наземних та інтернет-мереж. У зверненні до народу 8 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що цей крок дозволить Делі позбутися регіональних «тероризму та сепаратизму».