Індія просить перенести тенісний матч з Пакистану через ескалацію навколо Кашміру

Індія просить Міжнародну федерацію тенісу (ITF) перенести запланований на вересень матч Кубка Девіса з Пакистану в нейтральну країну через ескалацію політичної напруженості між двома сусідами. Індійська команда має зіграти в столиці Пакистану Ісламабаді 14 і 15 вересня.

Відносини між сусідами загострилися після того, як Індія скасувала автономний статус провінції Кашмір, через яку дві ядерні країни конфліктують від часу здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році.

«Я вважаю, що це доречний запит через сучасний стан справ», – заявив президент Індійської тенісної асоціації Правін Махаджан 11 серпня.

Віце-президент Федерації тенісу Пакистану Халід Рехмані заявив, що його країна готова прийняти зустріч.

До останнього часу Пакистан змушений був проводити домашні поєдинки Кубка Девіса на нейтральних кортах, оскільки команди-суперниці відмовлялися їздити до цієї країни через проблеми безпеки.

Кубок Девіса – головний тенісний турнір серед чоловічих національних команд.