Кашмір: внаслідок спалаху протистояння загинули ще троє індійських солдатів

Троє індійських солдатів загинули під час сутичок із бойовиками в спірному районі Кашмір, заявляє місцева влада 5 травня.

Спалах насильства стався на тлі загальної наступальної операції Індії в цьому регіоні, внаслідок якої протягом квітня були вбиті 22 бойовики.

Нью-Делі заявляє, що за цей же час загинули 20 індійських солдатів. Це найбільший показник з моменту вибуху смертника в лютому 2019-го, який забрав життя 40 співробітників парамілітарної поліції.

3 травня п’ятеро індійськи[ солдатів, в тому числі високопоставлений армійський офіцер, загинули в підконтрольний Нью-Делі частині Кашміру.

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Переважно мусульманський Пакистан та населена здебільшого індуїстами Індія вже двічі воювали за Кашмір. Кожна з цих ядерних держав вважає територію всього регіону своєю.

Індія звинувачує Пакистан у фінансуванні місцевих бойовиків, які воюють із індійською армією. Ісламабад відкидає звинувачення.

Напруга в індійському Кашмірі особливо зросла після серпня 2019 року, коли Індія скасувала обмежену автономію регіону та почала кількамісячний наступ на бойовиків та прихильників незалежності Кашміру чи його приєднання до Пакистану.