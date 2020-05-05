Кашмір: внаслідок спалаху протистояння загинули ще троє індійських солдатів

Троє індійських солдатів загинули під час сутичок із бойовиками в спірному районі Кашмір, заявляє місцева влада 5 травня.
Спалах насильства стався на тлі загальної наступальної операції Індії в цьому регіоні, внаслідок якої протягом квітня були вбиті 22 бойовики.
Нью-Делі заявляє, що за цей же час загинули 20 індійських солдатів. Це найбільший показник з моменту вибуху смертника в лютому 2019-го, який забрав життя 40 співробітників парамілітарної поліції.
3 травня п’ятеро індійськи[ солдатів, в тому числі високопоставлений армійський офіцер, загинули в підконтрольний Нью-Делі частині Кашміру.
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Переважно мусульманський Пакистан та населена здебільшого індуїстами Індія вже двічі воювали за Кашмір. Кожна з цих ядерних держав вважає територію всього регіону своєю.
Індія звинувачує Пакистан у фінансуванні місцевих бойовиків, які воюють із індійською армією. Ісламабад відкидає звинувачення.
Напруга в індійському Кашмірі особливо зросла після серпня 2019 року, коли Індія скасувала обмежену автономію регіону та почала кількамісячний наступ на бойовиків та прихильників незалежності Кашміру чи його приєднання до Пакистану.
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