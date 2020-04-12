Спалах насильства у Кашмірі: 3 цивільних загинули, 13 – поранені

Ситуація загострилася в спірному регіоні Кашмір, коли внаслідок обстрілів через де факто кордон між Пакистаном й Індією загинули троє цивільних, ще 13 – поранені, повідомляють обидві сторони.

Спорадичні обміни мінометним і артилерійським вогнем уздовж лінії контролю, яка розділяє цей Гімалайський регіон, почалися 11 квітня і продовжилися 12 квітня.

Поліція в контрольованій Індією частині Кашміру заявила, що снаряди, випущені пакистанською армією, влучили у будинки в районі Купвара, де загинули троє цивільних жителів і п’ятеро поранені.

Пакистанські військові заявили, що вісім цивільних людей були поранені через обстріли з боку Індії.

Минулого року рішення Нью-Делі про скасування особливого конституційного статусу контрольованого Індією Кашміру і посилення заходів безпеки, викликало нову напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією.

Пакистан з мусульманською більшістю та індуїстська Індія вели три війни з часу здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році, дві з яких були за контроль над Кашміром, на який претендують обидві країни.