Щонайменше 10 людей загинули через стрілянину на кордоні Індії й Пакистану

Щонайменше семеро цивільних і троє солдатів загинули через стрілянину військових Індії й Пакистану на кордоні 19 і 20 жовтня.

Сторони конфлікту припускають, що кількість жертв може зрости.

Речник армії Пакистану генерал-майор Асіф Гафур 20 жовтня у Twitter звинуватив Індію у «неспровокованому» обстрілі. Він стверджує, що індійські солдати «зумисно стріляли по цивільних».

За словами Гафура, у контрольованій Пакистаном частині Кашміру загинули шестеро цивільних і один солдат. Ще двоє солдатів та п’ятеро цивільних отримали травми.

Він стверджує, що пакистанські військові вбили дев’ятьох індійських солдатів, ще «кількох» поранили.

Індійська поліція й армія, зі свого боку, стверджують, що пакистанські солдати відкрили вогонь по індійських прикордонних постах і цивільних районах, убивши одного солдата й двох цивільних. Речник армії зазначив, що внаслідок «неспровокованого обстрілу» ще три людини поранені.

Конфлікт між Індією та Пакистаном триває від 1947 року, коли обидві країни здобули незалежність від Великої Британії. Кашмір є розділеним регіоном, на який претендують обидві країни.

Відносини двох країн загострилися, коли 5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні. Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН.