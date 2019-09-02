Пакистан надав доступ консулу до громадянина Індії, засудженого до страти за шпигунство

Пакистан надав доступ консулу до колишнього індійського офіцера військово-морських сил, засудженого до смерті за шпигунство у справі, яка викликала напругу між двома ядерними державами-сусідами.

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що дозволило 2 вересня індійському дипломату в Ісламабаді зустрітися з ув'язненим Кулбхушаном Джахавом відповідно до липневого наказу Міжнародного суду (МС).

Суд вирішив, що Пакистан порушив права Джадхава згідно з Віденською конвенцією про консульські відносини, не дозволивши індійським дипломатам відвідувати його у в'язниці або допомагати йому під час судового розгляду у військовому суді.

Джадхав був заарештований у березні 2016 року у південно-західній провінції Пакистану Белугістан, ареною багаторічного конфлікту. Його засудили за планування шпигунства та диверсій та засудили до смертної кари. Нью-Делі оскаржує твердження Пакистану, що Джадхав був офіцером військово-морського флоту та шпигуна Індії.

Напруга між двома країнами зросла в останні тижні після кроку прем'єр-міністра Нарендри Моді минулого місяця відкликати автономію своєї частини спірного регіону Кашмір.