Експрем’єра Пакистану Наваза Шаріфа госпіталізували із в’язниці

Колишнього прем’єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа, засудженого за звинуваченням в корупції, перевели із в’язниці в лікарню після того, як стан його здоров’я погіршився.

Особистий лікар експрем’єра повідомив, що Шаріфа перевели в лікарню пізно ввечері 21 жовтня після того, як виявили в нього «критично низький рівень тромбоцитів»,

Сьогодні влада повідомила, що стан Шаріфа «під контролем», а низький рівень тромбоцитів у 69-річного експрем’єра міг стати результатом прийому ліків.

Його молодший брат і нинішній голова «Пакистанської мусульманської ліги – Наваз» Шахбаз Шаріф попередив уряд нинішнього прем’єра Імрана Хана, що той нестиме відповідальність, якщо щось трапиться з Навазом Шаріфом.

Раніше повідомлялося, що у Шаріфа проблеми із рівнем цукру в крові, а також із серцем.

Шаріф відбуває семирічний термін у в’язниці суворого режиму в Лахорі за звинуваченням у корупції. Він все заперечує.