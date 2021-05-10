«Талібан» і уряд Афганістану оголосили про перемир’я

Екстремістське угруповання «Талібан» і уряд Афганістану оголосили про припинення вогню під час триденного релігійного свята Ід аль-Фітр (мусульманське свято з нагоди завершення місяця Рамадан), у той час, як в Афганістані тривають напади на тлі виведення американських військ із країни.

Ід аль-Фітр розпочнеться з 12 на 13 травня.

Талібам наказано «припинити всі наступальні операції по всій країні з першого до третього дня Ід аль-Фітр», щоб забезпечити «мирну та безпечну атмосферу», йдеться в заяві угруповання 10 травня.

Водночас у «Талібані» додали, що в разі нападу будуть «захищати себе та свою територію».

Пізніше офіс президента Ашрафа Гані заявив, що він доручив усім афганським силам дотримуватися режиму припинення вогню, а також закликав «Талібан» «відповісти на законну вимогу народу щодо постійного припинення вогню і повернутися за стіл переговорів».

«Талібан» і уряд Афганістану оголошували подібні режими припинення вогню до ісламських свят і раніше.

Через кілька годин після того, як «Талібан» оголосив про припинення вогню, Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що минулого вечора загинули щонайменше 11 цивільних жителів і ще 28 були поранені, коли автобус, в якому вони їхали, підірвався на бомбі у провінції Забул. Серед жертв були жінки і діти.

Вибух стався, коли автобус їхав з Кабула в Кандагар.

А в провінції Парван, на північ від Кабула двоє людей загинули та щонайменше дев’ятеро були поранені внаслідок вибуху в мікроавтобусі.

Урядові чиновники звинуватили у вибухах «Талібан».

Влада Афганістану також звинуватила цю групу у вибуху біля школи для дівчат у Кабулі 8 травня, внаслідок якого загинули щонайменше 50 людей і ще 100 поранені.

Угруповання бойовиків заперечило причетність і засудило теракт, найсмертоносніший у місті за останні місяці.

Напади відбуваються у той час, як на початку травня США і НАТО почали виводити свої сили з Афганістану, відповідно до мирної угоди з «Талібаном».

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що «Талібан» здійснює від 80 до 120 нападів щодня з моменту початку виведення військ.