Вибух у Пакистані: кількість загиблих та поранених зросла, відповідальність взяли на себе бойовики

Внаслідок вибуху бомби 21 квітня на парковці біля готелю у пакистанському місті Кветта загинули щонайменше п’ятеро людей, 12 отримали поранення. Деякі поранені у критичному стані, повідомляє місцева влада.

Раніше було відомо про трьох загиблих.

Група «Техрік-і Талібан», відома як пакистанський «Талібан», взяла на себе відповідальність за напад, заявивши, що вона прагнула атакувати офіційних осіб.

У готелі Serena, поруч з яким стався вибух, зупинилася китайська делегація на чолі з послом. Але під час вибуху його не було у готелі.

Місцева влада запевнила, що 22 квітня китайський посол продовжить свою діяльність у регіоні, незважаючи на інцидент.

Китайські офіційні особи не дали ніяких коментарів з цього приводу.

Кветта - столиця багатою ресурсами провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном. Регіон страждає від міжконфесійного насильства, нападів бойовиків-ісламістів і сепаратистського заколоту, в результаті якого з 2004 року загинули тисячі людей.

Невдоволення викликане тим, що китайські гроші надходять у провінцію в рамках проєкту Китайсько-пакистанського економічного коридору вартістю 60 мільярдів доларів – ключової частини китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», – який, за словами місцевих жителів, приніс їм мало користі.

Представник уряду провінції Ліакат Шахвані назвав теракт 21 квітня терористичним актом.