Щонайменше троє людей загинули внаслідок вибуху в готелі в Пакистані

На парковці готелю на південному заході міста Кветта в Пакистані вибухнула бомба, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще дев’ять були поранені. Кілька автомобілів, припаркованих перед готелем «Серена», загорілися після вибуху 21 квітня, заявив представник поліції Мохамед Мунір.

За повідомленнями, частина поранених перебуває у тяжкому стані.

Відповідальність за напад у столиці провінції Белуджистан наразі ніхто на себе не взяв.

Посол Китаю зупинявся в готелі «Серена», але не був присутній, коли пролунав вибух, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Шейх Рашид Ахмад місцевому телеканалу.

Речник уряду провінції Белуджистан Ліакват Шахвані назвав вибух 21 квітня актом тероризму.