Пакистан: внаслідок нападу бойовиків загинули четверо військових

Пакистанські військові 12 лютого повідомили, що внаслідок нападу бойовиків на пост служби безпеки на північному заході країни загинули четверо солдатів. Також повідомляється про смерть чотирьох бойовиків.

Наразі ніхто на себе не взяв відповідальність за напад у Макіні, колишньому оплоті талібів, розташованому неподалік від кордону з Афганістаном.

У цій місцевості було чимало місцевих та іноземних бойовиків, поки армія Пакистану не заявила, що переважно зачистила його від них близько трьох років тому.

Останні ж напади викликали побоювання, що пакистанські бойовики «Талібану» могли повернутися. Місцеві жителі заявляють, що бойовики повертаються у свої райони, а деякі групи беруть участь у вбивствах.

Військові заявили, що прочісують район, де стався останній напад, у пошуку бойовиків.

Південний Вазиристан у Пакистані колись був штаб-квартирою забороненого руху «Техрік-і-Талібан Пакистан», з якими воювала армія країни.

Тим часом, у сусідньому Північному Вазиристані 11 лютого внаслідок нападу невідомих було вбито старійшину племені. У поліції повідомили, що нападникам вдалося втекти з місця злочину.

Згідно з підрахунками, повідомляє кореспондент місцевої служби Радіо Свобода, у 2020 році в Північному Вазиристані зареєстрували 46 випадків ціленаправлених вбивств. Останнє вбивство старійшини стало четвертим подібним нападом з початку року.