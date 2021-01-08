У Пакистані засудили підозрюваного ватажка нападників у Мумбаї 2008 року

Суд у Пакистані визнав винним і засудив підозрюваного ватажка збройного угруповання, яке звинувачують у кривавих нападах у місті Мумбаї в Індії 2008 року. Як повідомив Контртерористичний департамент поліції пакистанської провінції Пенджаб, суд у центрі провінції Лагорі виніс Закіур-Рехманові Лакхві вирок у п’ять років позбавлення волі і також засудив до штрафу в 100 тисяч пакистанських рупій (близько 622 доларів США) за обвинуваченнями в фінансуванні тероризму.

Закіур-Рехмана Лакхві арештували минулого тижня і звинуватили в тому, що він влаштував у Лагорі медичний диспансер, який був прикриттям для фінансування діяльності бойовиків.

Його вважають одним із фактичних ватажків войовничого угруповання «Лашкар-е Тейба» («Військо праведників»), що його США й Індія звинувачують у низці нападів у Мумбаї в листопаді 2008 року, внаслідок яких загинули принаймні 166 людей, серед того й громадяни США. Він є видатною постаттю в організації «Джамаат-уд-Дава» («Товариство молитви»), яке відіграє роль напівлегального обличчя угруповання «Лашкар-е Тейба».

Закіур-Рехмана Лакхві затримали через кілька днів після тих нападів, але 2015 року пакистанський суд звільнили його.

Очільник організації «Джамаат-уд-Дава» Хафіз Мухаммад Саїд заперечує її причетність до нападів у Мумбаї. У США Міністерство юстиції призначило за нього винагороду в 10 мільйонів доларів, а сам він нині відбуває в Пакистані відразу кілька термінів позбавлення волі, до яких його засудили останніми місяцями в кількох справах, зокрема у справі про фінансування тероризму. За такими ж звинуваченнями були засуджені й інші члени організації. Влада Пакистану конфіскувала широку мережу мечетей, релігійних шкіл і семінарій, доброчинних фондів та інших утворень, які контролював Хафіз Мухаммад Саїд у цій країні.

Санкційний комітет Ради безпеки ООН називає Закіур-Рехмана Лакхві оперативним керівником угруповання «Лашкар-е Тейба» і звинувачує його в причетності до дій бойовиків угруповання за межами Пакистану, зокрема в Афганістані, Іраці, Боснії й Герцеговині і в Чечні на російському Північному Кавказі.

Вирок Закіур-Рехманові Лакхві в Пакистані винесений у той час, як країні загрожує потенційно шкідливе для неї внесення до «чорного списку» з боку неурядової, але поважаної у світі організації боротьби з фінансовою злочинністю і фінансуванням тероризму, відомої як FATF. Наразі Пакистан із 2018 року перебуває в її «сірому списку», і організація закликає Ісламабад виконати низку її рекомендацій до лютого цього року.

У листопаді 2008 року десять бойовиків із пакистанського збройного ісламістського угруповання «Лашкар-е-Тейба» напали на низку багатолюдних об’єктів у Мумбаї в Індії, серед яких були залізничний вокзал, ресторан і лікарня, а також захопили два дорогі готелі і єврейський центр із заручниками і утримували їх по кілька днів. Унаслідок нападів загинули, за повідомленнями, принаймні 166 людей, понад 300 були поранені.

«Лашкар-е Тейба» є угрупованням, що пов’язане з ісламістською мережею «Аль-Каїда». Воно, серед іншого, влаштовує теракти проти Індії і воює проти контролю Індії над частиною спірного гімалайського регіону Кашміру. Пакистан, який нині контролює ще одну його частину, претендує на весь регіон (як і Індія – в той час, як іще частину фактично контролює Китай). Це угруповання оголосили в Пакистані і ще низці держав поза законом іще 2002 року, після того, як його пов’язали з нападом на парламент Індії.

Бойовики цього угруповання також здійснювали напади на афганські й іноземні війська в Афганістані.

Індія й Афганістан звинувачують спецслужби Пакистану в допомозі цьому угрупованню, що в Пакистані заперечують.