У Пакистані лідеру бойовиків винесли вирок у справі про теракт в індійському Мумбаї в 2008 році

Антитерористичний суд в пакистанському місті Лахор 19 листопада засудив до п’яти з половиною років тюремного ув’язнення підозрюваного в організації теракту в 2008 році в індійському місті Мумбаї Хафіза Мухаммада Саїда за статтею про фінансування тероризму. Суд також оштрафував його на 110 тисяч рупій (близько 700 доларів США).

Саїда заарештували в липні минулого року, він вже перебуває у в’язниці та відбуває два терміни по п’ять з половиною років кожен, винесені в лютому. Агентство Reuters повідомило, що вироки будуть виконуватися одночасно, а це означає, що він не отримає додаткового тюремного ув’язнення.

Новий вирок суд виніс у зв’язку з тим, що Пакистан може бути внесений до «чорного списку» базованої у Парижі міжурядової організації FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби із відмиванням грошей – ред.). Пакистан залишається в «сірому списку» цієї організації з 2018 року.

Хафіз Мухаммад Саїд є засновником ісламістського угруповання «Лашкар-е-Тайба», яке США та Індія звинувачують в причетності до теракту в Мумбаї, через який у 2008 році загинули щонайменше 166 людей, в тому числі громадяни США.

Раніше Сполучені Штати пропонували винагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту і засудження Саїда, який заперечує свою причетність до нападу.