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24 лютого 2021, Київ 21:12
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Поліцейські у Пакистані наздоганяють злочинців на роликових ковзанах

Поліцейські у Пакистані наздоганяють злочинців на роликових ковзанах
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Поліцейські у Пакистані наздоганяють злочинців на роликових ковзанах

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У Пакистані один із підрозділів патрульної поліції міста Карачі опанував новий для себе засіб пересування – роликові ковзани.

Як вважає керівництво правоохоронних органів міста, це дозволить співробітникам оперативно реагувати на вуличні злочини, переслідувати і ловити правопорушників і в вузьких вуличках, і на відкритих теренах, включаючи набережні. Важливим навиком є стрільба в русі. На озброєнні у роликових поліцейських пістолети, але в найбільш людних місцях, наприклад, торгових центрах, доведеться обходитися без них. (Відео Reuters)

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