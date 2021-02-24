Поліцейські у Пакистані наздоганяють злочинців на роликових ковзанах

Як вважає керівництво правоохоронних органів міста, це дозволить співробітникам оперативно реагувати на вуличні злочини, переслідувати і ловити правопорушників і в вузьких вуличках, і на відкритих теренах, включаючи набережні. Важливим навиком є стрільба в русі. На озброєнні у роликових поліцейських пістолети, але в найбільш людних місцях, наприклад, торгових центрах, доведеться обходитися без них. (Відео Reuters)