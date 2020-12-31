Пакистан прийматиме заявки на візу для громадян майже 200 країн у режимі онлайн

Пакистан з 1 січня прийматиме у режимі онлайн заявки на візу для громадян 191 країни в рамках зусиль із запобігання корупції і розвитку туризму в країні.

«МВС оформлятиме візи для всіх країн, включаючи Афганістан і Китай, в режимі онлайн. Були скарги на підкуп під час видачі візи, зокрема для Афганістану і Китаю. Таким чином, ручна візова система буде зупинена 1 січня 2021 року», – повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Пакистану.

Іноземці зможуть подати заявку на отримання візи через веб-сайт Національної бази даних і реєстрації (NADRA) Міністерства внутрішніх справ.

Раніше цього місяця також посольство Пакистану в Кабулі оголосило про нові заходи, які спростять афганцям подачу документів і отримання віз. До такого кроку вдалися через два місяці після того, як в місті Джелалабад на сході Афганістану в тисняві на футбольному стадіоні загинули щонайменше 15 людей з-поміж тисяч, що зібралися там для отримання візи в консульстві Пакистану.