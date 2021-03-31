Глобальний індекс гендерного розриву: Україна втратила 15 позицій

Україна втратила 15 позицій у глобальному індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Index) країн Всесвітнього економічного форуму.

Україна посідає в рейтингу 74 місце зі 156. Одразу за нею ідуть Польща, Боснія та Герцеговина, Словаччина та Чехія.

Зберігає лідерство у рейтингу Ісландія. Далі йдуть Фінляндія, Норвегія, Нова Зеландія та Швеція. Останнє місце посідає Афганістан. Його випереджають Ємен, Ірак, Пакистан та Сирія.

Рейтинг сформували на основі даних у чотирьох категоріях: «Економічна участь та можливості», «Реалізація в освіті», «Здоров’я та життєзабезпечення» і «Розширення прав та можливостей у політиці».

Україна посідає 27 місце в категорії «Реалізація в освіті». Вона несуттєво поступається одразу 26 країнам-лідеркам, які мають однаковий бал. У категорії «Розширення прав та можливостей у політиці» Україна йде на 103 місці, у категорії «Здоров’я та життєзабезпечення» – на 41, у категорії «Економічна участь та можливості» – на 44.

Дослідники встановили, що країни світу в середньому подолали 68% на шляху до рівності. Вони вважають, що за нинішніх темпів світ закриє гендерний розрив майже через 136 років.

Найбільша нерівність спостерігається в категорії «Розширення прав та можливостей у політиці». У 156 країнах, які представлені в дослідженні, жінки мають 26,1% парламентських мандатів з близько 35 500 і займають 22,6% з понад 3 400 міністерських крісел. У 81 країні жінка ніколи не була главою держави.