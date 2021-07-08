Таджикистан просить у Росії та союзників допомоги на кордоні з Афганістаном

Таджикистан звернувся по допомогу в охороні кордону з Афганістаном до держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Військовий альянс об’єднує кілька держав пострадянського простору на чолі з Росією.

«З огляду ситуацію в регіоні, а також те, що окремі ділянки кордону з Афганістаном розташовані у важкодоступній гірській місцевості, самотужки впоратися з цим завданням буде складно», – сказав представник Таджикистану в ОДКБ Хасан Султонов. Він зазначив, що за останні два тижні на тлі наступу талібів на урядові сили в Афганістані таджицький кордон перетнули близько півтори тисячі афганських військових.

Заклику з Душанбе передувала заява Москви про підтримку союзницької держави. «Росія в разі потреби готова вжити додаткових зусиль щодо сприяння Таджикистану в гарантуванні безпеки на кордоні», – заявив 6 липня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

На таджицькій території діє 201-ша російська військова база.

Таліби ведуть наступ одночасно з виведенням з Афганістану військовослужбовців США та інших країн НАТО. Західна коаліція планує повністю вивести свої сили до 11 вересня або й раніше.

Як відзначає таджицька влада, під контролем радикальних ісламістів зараз перебуває приблизно дві третини від загальної лінії кордону з Афганістаном. У цілому її протяжність становить понад 1350 кілометрів.

У Душанбе також говорять, що очікують напливу біженців і вже почали забезпечувати прихистком та харчами таких людей.