В Іраку резиденцію прем’єра атакував дрон із вибухівкою

В Іраку резиденцію прем’єр-міністра Мустафи аль-Кадімі атакували за допомогою дрона з вибухівкою. Голова уряду не постраждав і вже виступив на державному телебаченні із закликом до спокою.

У заяві канцелярії прем’єра йдеться про те, що напад стався вранці 7 листопада. Резиденція розташована «зеленій зоні» Багдаду поруч із урядовими й дипломатичними будівлями.

Відповідальність за замах наразі ніхто на себе не взяв.

Сполучені Штати Америки засудили напад. «Ми із полегшенням дізналися, що прем’єр-міністр не постраждав. Цей очевидний акт тероризму, який ми рішуче засуджуємо, був спрямований на серце іракської держави», – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Напад стався на тлі протестів проіранських політичних сил проти підсумків парламентських виборів в Іраку. Напередодні в Багдаді відбулася чергова демонстрація прихильників руху «Фатах», який зазнав поразки на виборах. Вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Демонстрації продовжуються вже кілька тижнів.