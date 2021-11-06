Ірак: одна людина загинула під час сутичок на мітингу через результати парламентських виборів

Один протестувальник загинув, ще десятки людей отримали поранення в Багдаді в ході сутичок між поліцією та прихильниками проіранського шиїтського ополчення. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на джерела в службах безпеки країни.

Протестувальники, які протягом понад трьох тижнів провели в таборі біля сильно укріпленої «зеленої зони» столиці Іраку, заперечують результати парламентських виборів, що відбулися минулого місяця. На них проіранські сили втратили найбільше підтримки.

Поліція застосувала сльозогінний газ і стріляла в повітря, а десятки протестувальників кидали каміння і намагалися пробитися до «зеленої зони», де розташовані урядові будівлі та посольства.

У відповідь спецназ застосував кийки, сльозогінний газ та водомети. Як повідомили джерела в службах безпеки на умовах анонімності агентствам AP і AFP, один протестувальник був убитий.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що щонайменше 27 цивільних і 98 співробітників служби безпеки отримали поранення.

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Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі розпорядився провести розслідування, йдеться в заяві Об'єднаного оперативного командування.

Сполучені Штати, Рада Безпеки ООН та інші високо оцінили вибори 10 жовтня, які в основному пройшли без насильства та без серйозних технічних збоїв.

Сторони, які заперечують результат, стверджують, що в процесі голосування та підрахунку голосів були порушення, але не надали переконливих доказів на підтвердження своїх претензій.

Голосування було проведено на кілька місяців достроково у відповідь на масові протести в 2019 році проти корупції, низького рівня соціальних послуг, безробіття та сильного втручання Ірану у справи Іраку через підтримувані Тегераном ополчення. Ці протести повалили уряд і продемонстрували масштаби гніву, спрямованого на політиків.

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Найбільших успіхів на виборах минулого місяця досяг шиїтський клірик Муктада ас-Садр, чий блок отримав найбільшу кількість місць у парламенті. Садр виступає проти втручання Ірану в політику Іраку і закликає вивести з країни всі західні війська, які там ще лишаються.

Підтримувані Іраном групи, які заперечують результати виборів, також є шиїтами, але дотримуються іранської моделі теократичного управління, яку Садр і багато іракських шиїтів відкидають.

Очікується, що блок Садра шукатиме партнерів по коаліції і висуне кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. Переговори про формування нового уряду можуть тривати тижнями.

Протести, які розгорнулися нещодавно, ймовірно, мають на меті тиснути на Садра, щоб забезпечити проіранським силам місця в новому уряді.