В Іраку археологи знайшли виноробню віком близько 2700 років

Археологи в Іраку повідомили про масштабну знахідку – виноробню часів Ассирійського царства віком близько 2700 років.

Команда місцевих археологів та їхні колеги з Італії розповіли про відкриття 24 жовтня.

Разом з виноробнею знайшли кам’яні рельєфи з зображенням ассирійських царів, які моляться богам. Їх вирізьбили на стінах дев’ятикілометрового зрошувального каналу.

«В Іраку є й інші місця з кам’яними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне не є настільки великим і монументальним, як це», – зазначив італійський археолог Даніеле Моранді Бонакоссі.

Зрошувальний канал проклали у вапняку, щоб вода з пагорбів стікала на поля фермерів. Археологи пояснюють, рельєфи на стінах каналу додали, щоб було зрозуміло, хто замовив його будівництво. Бонакоссі зазначив, що це не тільки релігійні сцени, а радше політичний прийом, на кшталт пропаганди.