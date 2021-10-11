В Іраку заявили про затримання заступника голови «Ісламської держави»

Заступника вбитого голови екстремістського угруповання «Ісламська держава» Самі Джасіма затримали в Іраку, заявив прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Кадімі.

Він повідомив, що операцію із затримання здійснили співробітники Іракської національної розвідувальної служби (INIS).

«Доки наші герої зі Служби безпеки Іраку сконцентрувалися на захисті безпеки виборів, їхні колеги з INIS здійснювали склану зовнішню операцію, щоб захопити Самі Джасіма, який відповідав за фінансів «Ісламської держави» та був заступником Абу Бакра аль-Багдаді», – написав аль-Кадімі.

Голова угруповання «ІД» аль-Багдаді був убитий у ході рейду американських спецпризначенців у північно-західній Сирії в 2019 році.

Джасім є одним із людей, за яких влада США пропонує нагороду.