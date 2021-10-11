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США та Британія закликали своїх громадян триматися подалі від готелів Кабула через загрозу їхній безпеці

Готель Serena популярний серед іноземців, які відвідують Кабул

Сполучені Штати та Велика Британія закликали своїх громадян триматися подалі від готелів у столиці Афганістану Кабулі, зокрема, готелю Serena, популярного серед іноземців.

«Громадяни США, які знаходяться в готелі Serena або поруч з ним, повинні негайно залишити його», – заявили у Державному департаменті США вранці 11 жовтня, пославшись на «загрозу безпеці» в цьому районі.

Ніяких інших подробиць наразі не наводять.

З часу захоплення влади в країні талібами в Афганістані сталося кілька терактів, відповідальність за які взяла на себе місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава».

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