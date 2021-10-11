США та Британія закликали своїх громадян триматися подалі від готелів Кабула через загрозу їхній безпеці

Сполучені Штати та Велика Британія закликали своїх громадян триматися подалі від готелів у столиці Афганістану Кабулі, зокрема, готелю Serena, популярного серед іноземців.

«Громадяни США, які знаходяться в готелі Serena або поруч з ним, повинні негайно залишити його», – заявили у Державному департаменті США вранці 11 жовтня, пославшись на «загрозу безпеці» в цьому районі.

Ніяких інших подробиць наразі не наводять.

З часу захоплення влади в країні талібами в Афганістані сталося кілька терактів, відповідальність за які взяла на себе місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава».