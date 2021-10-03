Боррель: Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу

Афганістан перебуває на межі краху соціальної та економічної системи, що може завдати шкоди як населенню країни, так і регіональній безпеці. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу, і насувається соціально-економічний колапс, який був би небезпечний для афганців, регіону та міжнародної безпеки», – наголосив Боррель.

Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію від «Талібану» вимагатимуть дотримання умов, які дозволять збільшити міжнародну допомогу.

«Наразі «запити» з боку талібів, схоже, обертаються навколо визнання, розблокування заморожених активів і скасування санкцій ООН. Щоб вплинути на нових лідерів, нам потрібна якась дорожня карта, в якій викладено наші чіткі орієнтири, очікування і кроки, які необхідно зробити», – зауважив головний дипломат ЄС.

У Афганістані стрімко зросли ціни на продукти відтоді, як таліби прийшли до влади. Втрата іноземних вливань призвела до інфляції та паралізувала афганську банківську систему.

За словами Борреля, на межі колапсу перебуває і система охорони здоров’я. Він наголосив, якщо ця ситуація збережеться до зими, вона може перейти у гуманітарну катастрофу та спричинити масові еміграцію у сусідні держави.

Європейський Союз збільшив свою гуманітарну допомогу Афганістану після приходу до влади талібів, однак припинив надавати допомогу, спрямовану на економічний розвиток, як і багато інших країн і Всесвітній банк.