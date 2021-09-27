Афганістан перебуває на межі економічного краху – Рада біженців Норвегії

Рада біженців Норвегії (NRC) попередила, що економіка Афганістану перебуває на межі краху, а країна переживає гуманітарну катастрофу після захоплення влади бойовиками «Талібану».

«Економіка Афганістану виходить з-під контролю. Офіційна банківська система може зруйнуватися будь-якого дня через брак готівки. Я розмовляв із сім’ями, які кажуть мені, що виживають за допомогою чаю та невеликих шматочків старого хліба», – сказав генеральний секретар NRC Ян Егеланд під час візиту до Кабула 27 вересня.

Після захоплення влади талібами багато урядів заморозили активи та допомогу Афганістану, зважуючи, яку позицію мати щодо нових правителів.

Люди мають відчайдушну потребу в притулку, одязі та їжі, щоб пережити наступну зиму.

«Ми змагаємось з годинником, щоб врятувати життя до настання суворої зими та зниження температури до мінус 20 градусів за Цельсієм. Найближчими тижнями сотні тисяч переміщених осіб терміново потребують притулку, теплого одягу та їжі», – наголошує Егеланд.

Від січня понад 664 тисячі осіб у Афганістані стали біженцями, а загальна кількість внутрішньо переміщених осіб сягнула 3,5 мільйона, йдеться у повідомленні NRC. Згідно з заявою, кожен третій громадянин країни «гостро відчуває голод», і понад 93 відсотки афганських домогосподарств не мали достатньої кількості їжі за останній тиждень, згідно з останніми телефонними опитуваннями.