«Талібан» заявив про бажання виступити на Генасамблеї ООН

Представник ООН заявив 21 вересня, що таліби висловили прохання про виступ перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку на цьому тижні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш отримав листа від талібів з «проханням про участь» в дебатах на високому рівні, сказав його офіційний представник Стефан Дужаррік.

Лист датований 20 вересня, за день до початку роботи Генасамблеї ООН, і підписаний виконувачем обов’язки міністра закордонних справ у талібів Аміром Ханом Муттакі.

У листі йдеться, що «Талібан» не тільки жадає участі в щорічних зборах ООН, а й призначає нового постійного представника ООН Мохаммада Сухайля Шахіна.

У листі талібів вказано, що колишній президент Афганістану Ашраф Гані був «скинутий» 15 серпня і що країни світу «більше не визнають його президентом». Таким чином, акредитований наразі посол Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє Афганістан, йдеться в повідомленні.

15 вересня Ґутерріш отримав окреме повідомлення від Ісакзая зі списком делегації Афганістану на 76-й сесії асамблеї, повідомив представник ООН.