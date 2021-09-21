Розпочинається 76-а сесія Генеральної асамблеї ООН: Україна шукатиме партнерів

21 вересня в Нью-Йорку розпочинає засідання Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, найбільший у світі дипломатичний майданчик, на якому країни мають можливість привернути увагу цілого світу до своїх та світових проблем. Очікується, що світові лідери говоритимуть про потепління клімату, поляризацію позицій світових надпотуг та про триваючу пандемію коронавірусу, яка погіршила світовий поділ між багатими і бідними.

У 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН братиме участь і президент України Володимир Зеленський. Його виступ запланований на другу половину дня 22 вересня. Планується, що він говоритиме про Крим і Донбас.

Виступаючи напередодні на телеканалі «Дім», Володимир Зеленський сказав, що Україна має використовувати всі майданчики для просування свого питання.

«Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні втрачати таку можливість», – сказав Зеленський, який вже прибув до США.

Ми маємо пам’ятати, що ми повернемо свої території в Криму та на Донбасі не завдяки резолюції ООН, чи рішенню міжнародних судів

«Для нас дуже важливо, щоб ООН визнала «Кримську платформу». Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час», – сказав Зеленський.

На думку українського політолога Олега Бєлоколоса, «останніми роками ООН стрімко втрачає свій авторитет», тому не варто робити великих очікувань від виступів на сесії Генеральної асамблеї. За його словами, ця організація, створена наприкінці Другої світової війни, «не справляються з завданням збереження міжнародного миру та безпеки, і Україна це бачила на власному досвіді».

«Давайте згадаємо хоча б історію з миротворцями, яка була, але потім зникла, і ми можемо пригадати, хто став на заваді, – нагадує Олег Бєлоколос про позицію Росії з цього питання. – Ми маємо пам’ятати, що ми повернемо свої території в Криму та на Донбасі не завдяки резолюції ООН, чи рішенню міжнародних судів».

З іншого боку, на думку Бєлоколоса, голосування та зустрічі в рамках ООН все ж дають можливість для двосторонніх контактів, особливо після карантинного року, коли минулорічні засідання проходили онлайн, а візити були різко скорочені.

«Це дає можливість побачити зріз тих країн, які нас підтримують та налагодити роботу з ними. Президент Зеленський згадав, що планує зустрітися з президентом Туреччини, можливо, будуть двосторонні зустрічі і з керівництвом Канади, і з іншими нашими партнерами, які допомагають нам стримувати російську агресію», – каже Бєлоколос.

Говорячи про те, що Україна «вимагатиме визнання «Кримської платформи», то, як каже Бєлоколос, важко зрозуміти, що це має означати.

«Я добре розумію, як працює структура ООН, і не зовсім розумію, що означає «визнати», бо якщо її згадають у якійсь резолюції, то це – не визнання. Вбудувати в якусь систему ООН її також неможливо, зрозуміло, що Росія буде стояти на заваді цьому», – зауважує експерт.

Генеральна асамблея ООН на засіданні 76-ї сесії проголосувала за включення до порядку денного питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях» України. «За» проголосували 65 делегацій, проти – 11, утрималося – 37. Це питання було винесене на голосування на вимогу Росії, інакше б воно було схвалене без голосування – після відповідної рекомендації попередньої сесії та Генкомітету.

Як повідомлялося на брифінгу 17 вересня в Офісі президента, Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.