Кулеба: ООН із політичних мотивів проігнорувала саміт «Кримської платформи»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН долучитися до зусиль «Кримської платформи» для відновлення територіальної цілісності України.

«ООН проігнорувала саміт «Кримської платформи» 23 серпня і не була на ньому представлена. Це відбулося з абсолютно політичних мотивів. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки», – заявив Кулеба на брифінгу 16 вересня.

За словами міністра, «свідоме ігнорування» ООН установчого саміту «Кримської платформи» демонструє як стан справ у самій організації, так і розуміння нею своєї ролі та місії у світі.

«Це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право», – наголосив голова МЗС.

Міністр також розповів, що на виконання завдань стратегії зовнішньополітичної діяльності України МЗС вже розпочало роботу над проєктами оновлених «кримських» резолюцій Генеральної асамблеї ООН: щодо порушень прав людини і щодо мілітаризації Криму та прилеглих морських акваторій.

«Безумовно, створення «Кримської платформи» надає додатковий імпульс для цієї роботи, додаткове «м’ясо» для текстів резолюцій», – сказав міністр.

Генеральна асамблея ООН відкрила 76-у сесію 14 вересня. Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».