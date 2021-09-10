Україна закликала країни ООН долучатися до Кримської платформи

Постійний представник України при Організації Об’єднаних націй Сергій Кислиця закликав держави, які не змогли ухвалити рішення про участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи» 23 серпня, доєднатися до Декларації, яка була підписана за підсумками саміту. Про це йдеться в його заяві про включення питання про ситуації в Криму та на Донбасі у порядок денний сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Я хотів би закликати всі держави-членів ООН, які не змогли взяти участь в інавгураційній саміті, розглянути питання про приєднання до Декларації, яка залишається відкритою. «Кримська платформа» – це новий міжнародний формат консультацій і координації, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію півострова України, а також на деокупацію Криму і мирне повернення контролю України», – сказав Кислиця.

Він також згадав про обшуки й затримання, які провели російські силовики на минулих вихідних у Криму, і пов’язав ці події з «Кримською платформою».

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«Шкода, що російська окупаційна влада після саміту тільки погіршила репресивну практику щодо громадян України, які прагнуть в повному обсязі реалізувати свої права людини і основні свободи. 3 та 4 вересня 2021 року російська ФСБ провела домашній обшук і затримала п’ятьох кримських татар, в тому числі Нарімана Джеляла. Той факт, що Джелял публічно підтримав «Кримську платформу» і взяв участь в її інавгураційному саміті – явно реальна основа його переслідування», – зазначив представник України.

Він також вказав на те, що «триває російська мілітаризація півострова і порушення морського права».

«Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що чітко відображено в останній доповіді Генерального секретаря ООН», – зазначив Кислиця.

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9 вересня Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про збереження пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» і включення його до проєкту порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї.

Організація Об’єднаних Націй 2 вересня опублікувала нову доповідь Генерального секретаря Антоніу Ґутерріша про порушення прав людини в окупованих Криму й Севастополі. Документ охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року і «описує широкий спектр порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права».