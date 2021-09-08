В ГУР відреагували на заяву Росії про начебто причетність управління до диверсії в Криму

Звинувачення Росією Головного управління розвідки Міністерства оборони України у причетності до нібито диверсії на газогоні в окупованому Криму є провокацією, заявив у коментарі Радіо Свобода прессекретар ГУР Микола Красний.

«Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності», – сказав Красний.

За його словами, воєнна розвідка України вважає, що це – провокація.

«Це комплекс системних провокацій проти нашої держави, проти Головного управління розвідки. Вони мають на меті обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар. По-друге, ми не виключаємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення», – додав прессекретар ГУР.

7 вересня російська Федеральна служба безпеки заявила, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

ФСБ заявила, що в межах розслідування заарештувала трьох підозрюваних, а виконавцям українська сторона нібито обіцяла близько 2 тисяч доларів (це 54 тисячі гривень за поточним курсом).

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох людей, зокрема кримськотатарського політика Нарімана Джеляла. 6 вересня підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих, зокрема Джеляла арештували на два місяці.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, «факт пошкодження з інших джерел підтвердити не вдалося».

Російські силові відомства офіційно ситуацію з затриманнями в Криму в минулі вихідні досі не коментували.

В Україні затримання пов’язують, зокрема, з проведенням установчого саміту «Кримської платформи».