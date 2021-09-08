Російські силовики проводять обшук у будинку заарештованого у «справі Нарімана Джеляла» –активісти

У селі Левадки Сімферопольського району, в будинку, який орендував заарештований на 60 діб «за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі» в Криму 23 серпня Асан Ахтемов, проходить обшук. Про це у фейсбуці повідомили кримськотатарські активістки Лутфіє Зудієва та Ельмаз Акімова.

«За словами родичів, у дворі і в будинку Ахтемова Асана в Левадках, де він до арешту жив на квартирі і де в ніч з 3 на 4 вересня проходив обшук з подальшим затриманням, зараз знову «працюють» правоохоронні органи. Нікого з членів сім’ї зараз там немає, ведуться слідчі дії, але без участі родичів затриманого. Його дружина Репіка Ахтемова після обшуку тимчасово не проживає за даною адресою. Як співробітники проникли у двір, вона не знає», – розповіла Зудієва.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму заарештував Джеляла на два місяці, до 4 листопада.

Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов'язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про яке йдеться – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Влада України пов'язує затримання й арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня розповів американським конгресменам, які перебувають в Україні з візитом, про нову хвилю обшуків і затримань у Криму та закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль із метою припинення репресій на півострові.