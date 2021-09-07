В ЄС назвали затримання кримських татар 3-4 вересня «політично мотивованими і незаконними»

У Європейському союзі засудили затримання кримськотатарських активістів 3-4 вересня, назвавши дії російських силовиків «політично мотивованими і незаконними», повідомляє пресслужба європейського зовнішньополітичного відомства.

«Європейський союз засуджує обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, в результаті яких Росія затримала 5 лідерів кримських татар (Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова). Європейський союз вважає, що відповідно до міжнародного права, затримання є політично мотивованими і незаконними», – повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

В ЄС також закликали припинити порушення прав людини в Криму і звільнити українських і кримськотатарських ув'язнених.

«ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть негайно звільнені. Кримські татари, як і раніше, є мішенями в Криму. Європейський союз закликає Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом і припинити порушення прав людини в Криму, про що також було заявлено 23 серпня 2021 року в спільній заяві міжнародного саміту «Кримської платформи», – сказано в повідомленні.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла. 6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Адвокат Айдер Азаматов повідомив Крим.Реалії, що Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова суд у Сімферополі 6 вересня заарештував на 14 і 15 діб відповідно за ст. 19.3 КоАП Росії (непокора законному розпорядженню співробітника поліції, військовослужбовця, співробітника органів ФСБ).

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов'язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про яке йдеться – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Влада України пов'язує затримання й арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня розповів американським конгресменам, які перебувають в Україні з візитом, про нову хвилю обшуків і затримань у Криму та закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль із метою припинення репресій на півострові.

А омбудсман України Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у зв'язку з новими арештами, що відбулися в Криму.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень.