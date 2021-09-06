Денісова звернулася до ООН через нові арешти в Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет у зв’язку з новими арештами, які відбулися в анексованому Росією Криму.

«Висловлюю рішучий протест у зв’язку з незаконними арештами українських громадян у тимчасово окупованому Криму ... Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатися без уваги міжнародних правозахисних інститутів. Звертаюся до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет із проханням зупинити свавілля країни-окупанта і сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України», – йдеться в заяві, опублікованій на сторінках Денісової в соцмережах.

Омбудсмен також зажадала від російської колеги Тетяни Москалькової «вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові».

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох людей, зокрема кримськотатарського політика Нарімана Джеляла. 6 вересня підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих, зокрема Джеляла арештували на два місяці.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, «факт пошкодження з інших джерел підтвердити не вдалося».

Російські силові відомства офіційно ситуацію з затриманнями в Криму в минулі вихідні досі не коментували.

В Україні затримання пов’язують, зокрема, з проведенням установчого саміту «Кримської платформи».