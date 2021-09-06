У Криму викликають в поліцію активістів, яких затримували 4 вересня – «Кримська солідарність»

Співробітники російської поліції приходять у будинки раніше затриманих біля управління російської ФСБ в окупованому Сімферополі і пізніше відпущених кримськотатарських активістів. Поліцейські пропонують їм «зустрітися і поговорити», повідомляють в об’єднанні «Кримська солідарність».

Так, за інформацією об’єднання, до одного з них – Владена Сейдалієва – за його відсутності приїхали двоє поліцейських. Коли рідні повідомили правоохоронцям, що його немає вдома, вони подзвонили йому і запропонували зустрітися.

«Коли я запитав про предмет бесіди, вони сказали, що це не телефонна розмова. У підсумку ми зійшлися на тому, щоб вони вручили мені або моїм рідним повістку, і я з адвокатом прийду за повісткою до відділу», – розповів Сейдалієв.

Як відзначили в об’єднанні, 4 вересня Сейдалієв був серед затриманих. В цей час він вів стрім з місця подій. За словами чоловіка, при затриманні його вдарили по ребрах. Опору він не чинив, стверджує Сейдалієв.

Російські силові відомства інформацію про виклик активістів в поліцію офіційно не коментують.

У Міністерстві закордонних справ повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в окупованому Росією Криму 3 і 4 вересня.

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані – кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.