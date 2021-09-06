Кулеба: Росія робить усе, щоб уникнути зустрічі Путіна з Зеленським

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія робить усе можливе, щоб зустріч президентів двох країн не відбулася.

«Ми не ховаємося від цієї зустрічі і готові до неї, але в нас складається враження, що саме російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб цієї зустрічі уникнути», – наголосив він 5 вересня, виступаючи в передачі «Підсумки тижня» телеканалу «Інтер».

Раніше 5 вересня в Кремлі заявили, що, мовляв, із боку Києва немає «взаємної політичної волі» до поліпшення відносин із Москвою. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Володимир Путін, мовляв, свою політичну волю до цього «підтвердив і перепідтвердив» і готовий зустрічатися з Володимиром Зеленським.

Але при цьому речник наголосив, що підготовка такої зустрічі впирається в тему окупованого Росією українського Криму – адже, нагадав він, в офісі президента України Кремлеві кажуть, що Зеленський хоче обговорювати Крим.

«Справа в тому, що для нас же не існує теми Криму», – повторив Пєсков позицію Кремля, який тепер вважає захоплений Крим нібито частиною Росії. Як сказав речник, це «не може бути пунктом порядку денного переговорів», і тому в питанні організації зустрічі двох президентів «не вдалося нікуди просунутися».

Наприкінці квітня Пєсков також заявляв, що в перебігу ймовірної зустрічі Путін, крім того, не буде готовий обговорювати з Зеленським і ситуацію на Донбасі.

Як заявляв також речник Кремля, зустріч Зеленського з Путіним навряд чи буде можлива цього року.

Зеленський, який іще з часів передвиборної кампанії постійно говорить про бажання особисто зустрітися з Путіним, наголошує, що серед тем розмови обов’язково мають бути питання окупованих Криму й частини Донбасу, а також українських в’язнів, захоплених на цих територіях.