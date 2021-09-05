Кремль боїться зближення України з НАТО і не хоче говорити на тему Криму

У Кремлі знову назвали «безпосередньою загрозою» для Росії прагнення України зблизитися з союзом НАТО, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це потенційне майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», – сказав він в ефірі державного телеканалу «Росія-1», коментуючи те, що тема майбутнього вступу України до Північноатлантичного союзу порушувалася в перебігу зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена днями в Вашингтоні.

Президент Росії Володимир Путін, додав його речник у телепередачі «Москсва. Кремль. Путін», «принаймні, буде докладати зусиль» для того, щоб здійснилася фраза Путіна: Росія не допустить, щоб «історичні землі Росії» використовувалися проти неї самої.

Натомість, тривожачись із приводу можливого наближення до російських кордонів суто оборонного союзу НАТО, Пєсков розкритикував Зеленського за його позицію, що російський газогін «Північний потік-2» є загрозою для безпеки Європи. «Це нонсенс, це, навпаки, є внеском у забезпечення енергобезпеки Європи», – сказав речник Кремля про газопровід, який багато хто на Заході називає суто геополітичним проєктом Кремля, що має на меті підірвати енергетичну безпеку Європи, ще більше прив’язавши її до російського газу.

При цьому, заявив Пєсков, Путін, мовляв, прагне нормалізації відносин із Україною і готовий до зустрічей на найвищому рівні, але все впирається в тему окупованого Росією українського Криму.

За його словами, в офісі президента України Кремлеві кажуть, що Зеленський хоче обговорювати Крим. «Справа в тому, що для нас же не існує теми Криму», – повторив Пєсков позицію Кремля, який тепер вважає захоплений Крим нібито частиною Росії. Як сказав речник, це «не може бути пунктом порядку денного переговорів», і тому в питанні організації зустрічі двох президентів «не вдалося нікуди просунутися».

Як сказав речник Кремля, це, мовляв, свідчить про те, що немає «взаємної політичної волі з боку Києва» до поліпшення відносин Росії і України, в той час як Путін свою політичну волю до цього «підтвердив і перепідтвердив» і, мовляв, готовий зустрічатися з Зеленським.

Наприкінці квітня Пєсков також заявляв, що в перебігу ймовірної зустрічі Путін, крім того, не буде готовий обговорювати з Зеленським і ситуацію на Донбасі.

Росія, визнана в Україні державою-агресором, почала свою гібридну агресію проти України на початку 2014 року, спочатку окупувавши український Крим і заявивши про його анексію, а потім влаштувавши окупацію частини Донецької і Луганської областей; війна в цьому регіоні з російськими гібридними силами триває досі.

Зеленський, який іще з часів передвиборної кампанії говорить про бажання особисто зустрітися з Путіним, наголошує, що серед тем розмови обов’язково мають бути питання окупованих Криму й частини Донбасу, а також українських в’язнів, захоплених на цих територіях.