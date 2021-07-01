Зеленський про реакцію Росії на прагнення України в НАТО: це як «страх із дитинства»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що заперечення з боку Росії щодо інтеграції України в НАТО «виглядає як якась нав’язлива ідея».

«На мій погляд, це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає. Але в шафі нікого нема. Це просто шафа», – сказав Зеленський в інтерв’ю агенції «Інтерфакс».

За його словами, «немає жодного сумніву» в тому, що тема інтеграції України в європейську та євроатлантичну спільноти «дуже турбує росіян».

«Це, до речі, виглядає як якась нав’язлива ідея. Але якщо говорити об’єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участі наших партнерів, опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання Sea Breeze проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін «військове освоєння»? Це дуже дивно. Бо це про історичний вибір України», – заявив президент.

Він наголосив, що Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів.

«Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву. Можливо, хтось звик, що раніше було інакше. Але ще раз повторю ключове: суб’єктність держави, а Україна точно є суб’єктом глобальної політики, визначається чітким розумінням своїх інтересів і потреб та активною позицією з обстоювання цих інтересів», – додав Зеленський.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 17 червня, через день після переговорів президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна в Женеві заявив, що членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Росії.

За словами Пєскова, Москву хвилюють розмови про те, що Київ одного дня може отримати План дій щодо членства – перший крок на шляху на членства в НАТО.

«Це те, за чим ми дуже уважно спостерігаємо, і це насправді червона лінія для нас – щодо перспектив вступу України в НАТО», – сказав речник Путіна.

Президент України Володимир Зеленський 14 червня заявив, що хоче почути чітке «так» чи «ні» від Байдена щодо надання Україні ПДЧ.

США від 2014 року надали Україні понад 2,5 мільярди доларів безпекової допомоги.

При цьому Байден заявив, що Києву потрібно викорінити корупцію й виконати інші критерії для приєднання до НАТО.

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