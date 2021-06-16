Байден під час саміту з Путіним висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками саміту в Женеві.

«Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він (Володимир Путін – ред.) не заперечував мені. Але, звичайно, відмінності були», – сказав Байден.

Володимир Путін під час пресконференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що у Росії нібито є тільки одне зобов’язання щодо України – сприяти реалізації Мінських домовленостей.

«Що стосується України, то ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості. Що стосується зобов’язань щодо України, у нас зобов’язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом без усякого сумніву», – сказав Путін.

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Раніше НАТО у комюніке за підсумками свого саміту нагадало про зобов’язання Росії згідно з Мінськими домовленостями та засудило військову концентрацію біля кордонів України.

16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний вступ України до Північноатлантичного союзу.