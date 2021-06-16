Путін розповів про переговори з Байденом щодо України

У Росії нібито є тільки одне зобов’язання щодо України – сприяти реалізації Мінських домовленостей, заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

«Що стосується України, то ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості. Що стосується зобов’язань щодо України, у нас зобов’язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом без усякого сумніву», – сказав Путін.

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Президент РФ також прокоментував військові навчання поблизу кордонів з Україною.

«Ми проводимо навчання на своїй території, так як Сполучені Штати проводять на своїй території. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку особовий склад до державних кордонів Сполучених Штатів Америки. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз. Тому стурбована повинні бути не американська сторона щодо цього, а російська», – заявив він.

Раніше НАТО у комюніке за підсумками свого саміту нагадало про зобов’язання Росії згідно з Мінськими домовленостями та засудило військову концентрацію біля кордонів України.

16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний вступ України до Північноатлантичного союзу.

У підсумковому комюніке саміту Північноатлантичного альянсу 14 червня Альянс закликав Росію виконати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями.

Окремо в комюніке згадується нещодавня концентрація Росією військ на кордоні з Україною та на її окупованих територіях. Альянс закликав Москву до виконання її міжнародних зобов’язань.