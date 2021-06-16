Путін підійшов до перемов із Байденом у слабшій позиції – Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін підійшов до переговорів із президентом США Джо Байденом зі слабшої позиції. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Путін підійшов до цієї зустрічі, я вважаю, в слабшій позиції. Подивіться його останні сигнали перед зустріччю. Перше – він твердо зачистив залишки структур (російського опозиціонера Олексія) Навального, і зробив це настільки по-звірячому. Це, насправді, сигнал Байдену і Заходу: «Не чіпайте мене, не чіпайте мій режим, дайте мені іти далі, як я хочу», – сказав Клімкін.

Він зауважив, що ще два сигнали стосуються України.

«Другий сигнал – це відоме інтерв’ю Путіна: «НАТО і Україна – червона лінія»…Головне, що він казав про Україну, – «один народ, одна історія». І він реально в це вірить… Третій сигнал – це внесення проєкту закону про паспортизацію до Держдуми. Це означає, що всі українці й білоруси можуть отримати російські паспорти на основі самоідентифікації», – пояснив ексміністр.

Клімкін додав, що чим більше видано російських паспортів, тим більше Росія має приводів для втручання у ситуацію в Україні.

16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Клімкін виступив в ефірі Радіо Свобода в час, коли саміт іще тривав.

Перед початком зустрічі обох лідерів привітав біля репрезентативної вілли Ла-Ґранж, що є власністю міста, президент Швейцарії Ґі Пармелен і побажав їм «плідного діалогу».

Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний вступ України до Північноатлантичного союзу.

Однією з численних тем розмов буде становище в Україні. Байден, зокрема, багато разів наголошував на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку США і союзників. Він також обіцяв, що США будуть «робити все можливе, щоб надати Україні можливість бути в змозі продовжувати протистояти російській фізичній агресії».

І в Вашингтоні, і в Москві напередодні зустрічі називали її важливою, але говорили про те, що через значну відмінність позицій сторін на великі результати чекати не варто.