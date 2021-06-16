Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ розповів про очікування від зустрічі Байдена і Путіна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, що відбулося 14 червня та опубліковане на сайті ОПУ сьогодні, розповів про свої очікування від сьогоднішньої зустрічі у Женеві президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

«Мені здається, що в них (президентів США і Росії – ред.) різний погляд на життя в цілому і на Україну, різний погляд на те, що відбувається у світі. Я не пам’ятаю, щоб були дуже теплі стосунки між цими двома геополітичними китами. Чи очікуємо, ми як держава, якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі», – сказав Зеленський.

На запитання журналістів, чи є побоювання у Зеленського, що «наприклад, Путін з Байденом можуть домовитися про Україну без України», президент сказав: «Щодо класичного вислову «Не вирішуйте за Україну без України» – я вважаю, що це дуже справедливо».

«Але це повністю не працює. Як би не прагнули ті чи інші чиновники в Україні, ЄС, ті чи інші глави держав. Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо. Впевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде. Ви запитували, чи не краще було б для нас, України, щоб була спочатку (зустріч з президентом Байденом. – ред.)? Так. Але в нас з президентом США нещодавно була телефонна розмова. Вона була не взагалі про геополітику – там якраз була конкретика. Якщо можна, то вона залишиться між нами», – сказав Зеленський.

16 червня у президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у Женеві зустріч – перша зустріч із моменту вступу Байдена на початку року, в січні 2021 року. Водночас сторони не мають високих очікувань щодо її наслідків.

Напередодні Байден під час пресконференції не став уточнювати, за якими критеріями він оцінюватиме успішність саміту. Він припустив, що шукатиме точки дотику із Путіним, але водночас застерігатиме його від наслідків подальшої агресії проти США та їхніх союзників.

Тим часом радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив 15 червня, що до порядку денного входять ядерна стабільність, протидія змінам клімату, кібербезпека та доля російських та американських громадян, які США і Росія відповідно тримають в ув’язненні. Водночас він висловив сумнів, що протягом зустрічі будуть досягнути якісь конкретні домовленості.