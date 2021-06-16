П'ять американських президентів і один Путін: фото зустрічей за 20 років

16 червня 2021 року у Женеві відбувається зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним. Останній ось уже понад двадцять років перебуває на верхівці влади в Росії. За цей час американський народ уже обрав собі п'ятьох президентів. Коротка історія зустрічей між лідерами двох найбільших ядерних держав - у фото.

Президент США Білл Клінтон вперше зустрівся з Володимиром Путіним, тоді ще прем’єр-міністром, у вересні 1999 року. У липні 2000 року Клінтон розмовляв з Путіним вже в якості президента Росії на саміті G8 в Японії.

Наступний президент США Джордж Буш (молодший) мав зустріч з президентом Путіним у липні 2001 року в Любляні в Словенії.

Відносини Буша з Путіним, як видається, виявилися найприязнішими у порівнянні з іншими американськими президентами.

Коли президент США Барак Обама почав свій перший термін 2009 року, то Володимир Путін обіймав посаду прем’єр-міністра, щоб незабаром знову 2012 року повернутися у президентське крісло. Але в адміністрації США вважали, що навіть на прем’єрській посаді Путін залишав за собою ключові важелі влади і Обама мав з ним низку офіційних зустрічей.

Президент США Дональд Трамп від початку своєї каденції наголошував на необхідності домовлятися з президентом Путіним і заявляв, що його досвід бізнес переговорів допоможе прориву у відносинах Вашингтона з Москвою.

Джо Байден упродовж своєї багаторічної політичної кар’єри неодноразово зустрічався із Володимиром Путіним.

16 червня 2021 року Джо Байден уже як президент США зустрічається у Женеві на віллі Ла-Гранж із президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед зустріччю Байден назвав Путіна «достойним суперником». Він заявив, що існують сфери, в яких США і Росія можуть співпрацювати, але якщо Путін й надалі перетинатиме «червоні лінії», Америка готова відповісти.

Серед тем саміту – війна в Україні, повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков. За його словами, на порядку денному – також стратегічна стабільність, пандемія, інформаційна безпека, співпраця в економіці, зміна клімату, конфлікти в Сирії, Лівії, Афганістані, Нагірному Карабасі.