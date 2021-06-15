Зеленський і Кулеба зустрілися з головою ОБСЄ Лінде

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде під час її візиту до України, повідомляє Офіс президента.

«Володимир Зеленський та Анн Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Глава держави зауважив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу», – йдеться в повідомленні адміністрації президента.

Зеленський також подякував Швеції за рішення тимчасово надати оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика для демонстрації в Києві.

Лінде в своєму твітері зазначила, що зустріч стосувалася «безпекової ситуації, роботи Тристоронньої контактної групи та рішення конфлікту у відповідності з безпековою моделлю Євросоюзу».

Із головою ОБСЄ також зустрівся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Як повідомляють у МЗС, вона розповіла про свою поїздку до зони Операції Об’єднаних сил, огляд контрольного пункту в’їзду та виїзду «Новотроїцьке» та відвідини прифронтової зони. Зустріч, зокрема, стосувалася обмеження Росією свободи судноплавства в Азовському морі.

Крім того, Кулеба вказав на те, що військова концентрація Росії на кордонах із Україною не знизилася повністю.

Читайте також: Євродепутатка розповіла, що саме може пришвидшити вступ України до НАТО

«За нашими оцінками, з понад 100 тисяч російських військових, які були зосереджені на кордоні з Україною на момент нібито припинення військових навчань, зараз, більше ніж за місяць, відведено не більше 12 тисяч осіб. Тому, це — не відведення. Це не деескалація. Загроза залишається актуальною», – цитує Кулебу пресслужба міністерства.

Міністр також назвав «неприпустимими» скорочення Росією мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» на кордоні з Україною.

Лінде в своєму коментарі зазначила, що зустріч із Кулебою була сфокусована на «сталому вирішенні конфлікту у відповідності до міжнародного права та зобов’язань ОБСЄ».

Минулого разу Лінде контактувала з головою МЗС Дмитром Кулебою в квітні 2021 року.