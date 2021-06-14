Кулеба сподівається, що Байден вкаже Путіну на невдачу його війни проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на те, що президент США Джо Байден під час саміту з президентом Росії Володимиром Путіним дасть йому зрозуміти, що його війна проти України зазнала невдачі.

«Ми сподіваємося, що президент Байден використає всі доступні засоби, всю свою силу й політичну вагу як лідер вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна проти України зазнала невдачі, і йому час тихо залишити Україну», – сказав Кулеба в коментарі The Washington Post.

Голова МЗС наголосив на неприпустимості досягнення лідерами угод щодо України без самої України. «Це наш абсолютно непорушний принцип», – сказав він.

Водночас за словами Кулеба, він не чекає, що таке може статися під час саміту Байдена і Путіна. Міністр сподівається на те, що Байден дасть зрозуміти Путіну: «його агресія проти України має свою ціну, і Україна не самотня у своїй боротьбі».

Зустріч президентів США і Росії запланована на 16 червня в Женеві.