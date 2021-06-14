Байден розповів, чого очікує від зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден спробує використати слабкості Росії на переговорах з російським президентом Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав журналістам по завершенню саміту «Групи семи» у Британії, повідомляє американський канал CNN.

Байдена журналісти запитали, що він може запропонувати на переговорах з Путіним. Американський президент не вдався у деталі, втім, натякнув на слабкі місця Росії.

«Я дуже сильно постараюсь. Є місця, про які я не повинен починати переговори у публічній площині. Дозвольте мені сказати так: Росія причетна до дій, які, на нашу думку, суперечать міжнародним нормам. Але вони також втрутились у деякі реальні проблеми, які їм буде проблемно прожувати», – сказав президент США.

Серед «їхніх власних дилем» Байден назвав економіку, пандемію COVID-19, ситуацію в Сирії та Лівії.

За словами президента США, немає гарантії, що такі лідери, як Володимир Путін, змінять свою поведінку.

На запитання, чому Путін досі не змінив поведінку після всіх заходів, які США запровадили щодо Росії, Байден відповів:

«Він – Володимир Путін. … Я не буду багато говорити про це, тому що я маю спочатку сісти з ним (за стіл переговорів – ред.), але я з радістю поговорю після цього».

«Автократи мають надзвичайно велику владу, і вони не зобов'язуються відповідати перед громадськістю. Справа в тому, що цілком може бути, якщо я відповім так, як я це зроблю, це його не переконає, і він продовжуватиме робити те ж саме», – сказав Байден.

Президент США також визнав, що Путін має рацію, коли каже, що відносини між США та Росією нині – на найгіршому рівні за багато років.

«Дозвольте мені чітко прояснити, я вважаю, що він (Путін) має рацію, це найнижча точка у відносинах, і все залежить від того, як він реагує на виконання міжнародних норм, чого у багатьох випадках він не робить», – цитує президента США агентство Reuters.

Президенти США та Росію мають намір зустрітися цього тижня у Женеві.